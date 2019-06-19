Майже 10 мільярдів жителів до 2050 року. ООН опублікувала прогноз приросту населення планети. А до кінця століття загальна кількість населення може сягнути 11 мільярдів. При цьому, понад половина прогнозованого приросту припаде на 9 країн - серед яких Індія, Нігерія, Пакистан, Конго, Ефіопія, Єгипет і США.

Водночас населення багатьох країн скорочуватиметься, подекуди через високий показник міграції.