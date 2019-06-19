У резиденції французьких монархів відкрили театр Наполеона [ Редактировать ]
У колишній резиденції французьких монархів Фонтенбло відкривають театр імператора Наполеона Третього.
Реставрація тривала 12 років за кошт президента Арабських Еміратів, шейха Халіфа Аль-Нагаяна - на відновлення храму Мельпомени він виділив 10 мільйонів євро.
Цей театр звели півтора століття тому, але в ньому показали лише з десяток вистав. Саме завдяки цьому добре збереглися вишукані позолочені меблі, розкішні інтер'єри та складні механізми сцени. Після відкриття тут проводитимуть концерти та екскурсії.
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