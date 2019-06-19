Оселя з деревом всередині. Незвичайну будівлю звели в індійському місті Джабалпурі. Хто спорудив еко-дім та як у ньому живеться - знає Ольга Жидецька.

Не рубати, а будувати дім довкола 150-річного фігового дерева вирішила сім'я Кешарвані, коли 1994-го перед нею постала потреба розширювати житлову площу.

Інжир - в Індії дерево священне, до того ж голова сім'ї хотів довести, що й сучасна людина цілком може жити в єднанні з природою. Втілити ідею завзятому сімейству допоміг приятель-інженер. Так на звичайній вулиці й з'явилася місцева дивовижа.

"17 років тому, коли я вийшла заміж і прийшла до цієї сім'ї, дерево всередині оселі здавалося мені дивним. Але поступово я полюбила його. Відчуваю, як воно росте й квітне, а разом з ним - і моя сім'я", - розповідає Нілу Кешарвані, господиня будинку.

Окрім квітів та плодів, якими можна милуватися і куштувати, не виходячи з кімнати, мешканці незвичайної оселі зауважують й інші її переваги.

"Найбільший плюс - це прохолода. Тоді як за вікном температура 46-47 градусів, усередині будинку без кондиціонерів тримається 34 градуси за Цельсієм", - зазначає Йогеш Кешарвані, господар будинку.

Нині чотириповерхова будівля стала місцевою туристичною принадою. А ще, щоб наживо розгледіти унікальну конструкцію - сюди регулярно приводять студентів інженерних факультетів.