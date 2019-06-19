Анна Седокова шокировала пикантным фото в купальнике [ Редактировать ]
Анна Седокова, популярная певица, которая раньше пела в группе "ВИА Гра", шокировала фанатов откровенным фото. Соответствующй снимок появился в Instagram артистки.
В кадре Анна позирует в черном топе с открытым декольте. Такой наряд выгодно подчеркнул пышную грудь звезды.
Поклонники активно комментируют снимок:
"Божественна", "Аппетитная", "Крутая", "Сочный персик", "Богиня", "Грудь супер", "Шикарное фото" - пишут в комментариях под фото.
Приветики 😘 Я тут для себя выработала идеальную систему тренировок относительно моей жизненной позиции ) А позиция такова , что нужно себе позволять радоваться, баловать себя бокалом шампанского или вкусной булочкой ( мое второе имя 😂). Итак, для меня идеальное время для тренировок -раннее утро. Я полтора часа утром занимаюсь и уже в 9.30 - 10 свободна. И такой себя хорошей девочкой чувствуешь, что можно себя баловать , хвалить и любить ❤️, чего и вам желаю. И ещё ! В сториз сейчас покажу это фото до фильтров и обработки . И если под ним будет много лайков и комментов , могу рассказать, в каких программах я обрабатываю фотки !?
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Ранее сообщалось, что популярная украинская певица Настя Каменских впервые поделилась с фанатами видео, на котором показала, какую вечеринку ей организовали подруги.
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