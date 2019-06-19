Анна Седокова, популярная певица, которая раньше пела в группе "ВИА Гра", шокировала фанатов откровенным фото. Соответствующй снимок появился в Instagram артистки.

В кадре Анна позирует в черном топе с открытым декольте. Такой наряд выгодно подчеркнул пышную грудь звезды.

Поклонники активно комментируют снимок:

"Божественна", "Аппетитная", "Крутая", "Сочный персик", "Богиня", "Грудь супер", "Шикарное фото" - пишут в комментариях под фото.

Ранее сообщалось, что популярная украинская певица Настя Каменских впервые поделилась с фанатами видео, на котором показала, какую вечеринку ей организовали подруги.