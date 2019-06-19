Курт Волкер готує переговори президентів України та США [ Редактировать ]
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер відвідає Київ протягом наступних кількох тижнів. Його візит стане підготовкою для наступних переговорів президентів України і Сполучених Штатів у Вашингтоні. Про це він заявив на слуханнях в Сенаті.
Мінські домовленості Волкер назвав базою для збереження санкцій проти Росії - адже вони містять усе те, що необхідно зробити для досягнення миру. Єдине, чого бракує - політичної волі з боку Кремля, - наголосив Волкер.
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