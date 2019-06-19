"Шахтер" назвал лучшего игрока сезона [ Редактировать ]
Донецкий "Шахтер" определился с лучшим футболистом по итогам сезона 2019/20. Об этом сообщает football-ukraine.com.
Победу получил 31-летний бразилец Тайсон, который набрал 3 129 из 6 611 возможных баллов. Второе место занял вратарь Андрей Пятов (1 411), а третье - Марлос (797).
Ранее сообщалось, что 15 июня сборная Украины одержала уверенную победу (3:1) над командой Южной Кореи в финале чемпионата мира U-20. Также недавно известный английский футбольный клуб "Эвертон" согласовал с каталонским футбольным клубом "Барселоной" трансфер полузащитника Андре Гомеша.
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