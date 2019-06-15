Сборная Украины триумфально выиграла чемпионата мира по футболу U-20 [ Редактировать ]
Фото: Reuters
15 июня в польском городе Лодзь прошел финал чемпионата мира по футболу U-20, в котором встретились сборные Украины и Южной Кореи.
Со счетом 3:1 сборная Украины впервые стала чемпионом мира по футболу.
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