У середу, 19 червня, депутати Харківської міськради більшістю голосів (за - 59, проти - 13) проголосували за те, щоб повернути проспекту в Харкові ім'я Маршала Жукова та назвати іменем Жукова ще одну нову вулицю в Харкові.

"Свалили по наглому, похабно бюст Жукову, сейчас он восстанавливается" - сказав мер Геннадий Кернес на початку розгляду питання.

Голова топонімічної комісії Олексій Хорошкуватий повідомив депутатам, що 25 років проспект носив ім'я Жукова. І не підлягає декомунізації, бо 23 серпня 1943 року був у Харкові й брав участь у визволенні Харкова.

Активісти пропонували зняти це питання з порядку денного, щоб не провокувати громадянські конфлікти. Активісти наполягають на проведенні громадських слухань. І запитували, чи згодні нащадки самого Жукова з тим, щоб називали іменем їх родича проспект.

"Бюст Маршалу Жукову будет восстановлен" - підсумував Кернес. Активісти заявили, що будуть оскаржувати це рішення депутатів у у суді.

Нагадаємо, що в Харкові сотні людей вийшли з протестами.