У Харкові сотні людей вийшли з протестами (фото) [ Редактировать ]
У середу, 19 червня, біля 300 харків'ян прийшли до міськради з вимогою не повертати проспекту Петра Григоренка ім'я Маршала Жукова. Кату-маршалу активісти поставили свічки біля імпровізованої траурної плити.
Нагадаємо, депутати харківської міськради на сьогоднішній сесії розглядатимуть петицію про перейменування декомунізованого проспекту.
Активісти принесли свої 5 тисяч підписів проти відновлення назви на честь полководця Маршала Жукова.
Раніше ми писали про те, що у Дніпрі протестують проти виключення дітей із центру реабілітації.
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