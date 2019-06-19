Дональд Трамп вдруге балотуватиметься на пост президента США у 2020 році, - про офіційний початок своєї передвиборчої кампанії він оголосив під час мітингу в Орландо, штат Флорида.

Трамп пообіцяв, що "продовжуватиме робити Америку великою" та запевнив, що ніколи не підведе своїх виборців.

Нагадаємо, для участі у президентській кампанії зареєструвалися 26 кандидатів - з них 24 від демократів і двоє - включно з Трампом - від Республіканської партії.

"Голос за будь-якого представника Демократичної партії - незалежно від того, якими гаслами вони прикриваються - це голос за зростання радикального соціалізму та руйнування американської мрії. Лише ми робимо те, що не багатьом під силу - рухаємося вперед там, де це вважається неможливим. Заждіть, і ви ще не таке побачите наступні кілька місяців! Ми віримо в те, що наша країна має бути прихистком для законослухняних громадян, а не злочинних чужинців", - наголосив Дональд Трамп, президент США.