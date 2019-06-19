Жуткое ДТП: в Ривне столкнулись два Mercedes [ Редактировать ]
Во вторник, 18 июня, в Ривне произошло ДТП при участии двух автомобилей Mercedes. По предварительным данным, 21-летний водитель одного из авто, который ехал в крайнем левом ряду, пересек двойную сплошную, передает newsone.ua.
В результате неправомерных действий молодого человека, произошло столкновение с легковушкой, которая двигалась на встречной полосе. За рулем другого автомобиля был 45-летний мужчина.
Позже на место аварии приехали медики и госпитализировали водителей и троих пассажиров. Виновника ДТП сразу отпустили домой на амбулаторное лечение, а другого водителя доставили в реанимационное отделение больницы с черепно-мозговой травмой и переломом ключицы. Его жена с переломами рук также госпитализирована в больницу.
Также у обоих водителей отобраны образцы крови для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Транспортные средства помещены на спецплощадку.
Ранее сообщалось, что в Луцке столкнулись легковушка и грузовик, а также под Запорожьем пьяный мужчина переехал жену.
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