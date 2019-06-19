Літаки НАТО супроводжували винищувачі Росії над Балтикою [ Редактировать ]
Продовжують провокувати. Минулого тижня винищувачам НАТО довелося 6 разів підніматися у повітря для супроводу російських військових літаків над Балтикою.
Доповідь оприлюднило міністерство оборони Литви на своєму сайті. Серед претензій до російських пілотів - відсутність планів польоту, вимкнені передавачі та відмова підтримувати зв'язок із центром керування польотами.
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