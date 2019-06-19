Щоліта українські водойми беруть свою жертву. Причому, приносять її ледь не добровільно самі відпочивальники, нехтуючи всіма правилами безпеки на воді. Рятувальники вже втомилися з року в рік повторювати одні й ті самі прості правила, але все дарма.

Лише на Черкащині від початку пляжного сезону, тобто менш ніж за місяць, на водоймах загинули 16 людей. Укотре про правила безпеки розкаже Станіслав Кухарчук. Рекомендуємо дослухатися!

З інтернету ось так, кілька днів тому, рятувальники реанімували пенсіонера, який майже дві хвилини пробув у воді непритомний. Вижити йому вдалося дивом.

Десята ранку, на пляж "Пушкінський" на човні підходить команда рятувальників. Вони чергують аж до пізнього вечора. Робота починається з підготовки обладнання та облаштування дитячої зони. Євген - викладач фізкультури, щоліта наймається до підрозділу комунальних рятувальників. Каже, за останні роки і умови роботи, і якість спорядження значно покращились.

"Подається потерпілому, потерпілий береться руками за цей засіб і тримається, якщо є змога допомагаємо по транспортування. Якщо ж ні, то рятувальник надягає це через плече і транспортує", - говорить Євген Щеголь, рятувальник.

Такими патрулями оснащені п'ять офіційних черкаських пляжів. Катерина з дітьми ходить лише на такі. Запевняє, так спокійніше.

"З меншим разом купаюсь, тримаю його на руках - старші під наглядом постійно звичайно є страх, він же ж нікуди не дінеться", - говорить Катерина Ізотова, відивальниця.

А ось необлаштованих пляжів у Черкасах чимало. На цьому орендованому є і парасольки, і навіть ресторан зі спортивними майданчиками… проте про безпеку на воді тут не дбають. Немає ні буйків, ні рятувального поста.

"Ну поплили! Вони самі нехтують своїм життям, бо може статися і судорога і різні перепади температури, самі ж бачите зараз більше 30 градусів, що може призвести до інсульту, інфаркту".

За останні три тижні в області вже потонуло 16 людей. Рятувальники чи не щотижня роздають листівки з правилами поведінки на воді, щоб хоч якось убезпечити відпочивальників. Кажуть - половина потопельників гине через уживання алкоголю.

"Що стосується дітей - це відсутність контролю з боку батьків. Також дуже багато людей тоне, ті хто вміє плавати, але не розрахував свої сили", - говорить Костянтин Проценко, речник ДСНС у Черкаській області.

На вихідні синоптики прогнозують до 35 градусів тепла, а це означає, що пляжі знову будуть переповнені. Тож рятувальники просять усіх стежити за дітьми, не зловживати алкоголем та не запливати за буйки.