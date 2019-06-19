У Британії триває боротьба за крісло мера Лондона [ Редактировать ]
На крок ближче до прем'єрства. Одіозний політик, колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, посилив свої позиції в боротьбі за посаду голови британського уряду. За перебігом прем'єрських перегонів стежить Ірина Іванова.
Відрив від найближчого конкурента - колосальний. За результатами другого туру голосування, який напередодні відбувся в парламенті, Борис Джонсон випередив Джеремі Ганта, нинішнього міністра закордонних справ, на 80 голосів. У перегонах, зі значним відривом, беруть участь ще троє: міністри Майкл Ґоув, Рорі Стюарт і Саджид Джавід.
Боротьба за лідерські позиції триває. Кандидати беруть участь у теледебатах. Головна тема дискусії "брекзит". Усі претенденти згодні - вихід з Євросоюзу без угоди - не вихід для Британії. Тут навіть категоричний Борис Джонсон пом'якшив свою позицію.
"Як, зважаючи на те, що парламент не підтримує вихід без угоди, ви збираєтеся провести "брекзит"? Це те, що кожному з вас доведеться зробити", - говорить Рорі Стюарт, міністр міжнародного розвитку.
"Жоден із нас не хоче виходити з ЄС без угоди. Нам не потрібен некерований "брекзит". Однак важливо підготуватися і до такого сценарію, це було б відповідально", - говорить Борис Джонсон, претендент на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.
Усі кандидати сподіваються, що їм вдасться передомовитися з Євросоюзом. Але ось як міністр закордонних справ Люксембургу коротко прокоментував цей намір.
"Коли кандидати заявляють, що зможуть переукласти угоду, вони правду кажуть чи помиляються? - Вони помиляються".
Саме через неспроможність догодити усім сторонам - нинішній прем'єр-міністр Тереза Мей іде з посади. Її угода з Брюсселем тричі провалилася в парламенті. Як і пропозиція провести "брекзит" без домовленості. З такого кризового старту і починатиме свою роботу переможець нинішніх перегонів.
по теме
"Ганьба нації": Дональд Трамп розлютився на мера Лондона
Дональд Трамп вчергове розлютувався і знову накинувся з критикою на мера Лондона, назвавши його "ганьбою нації"
Британці розглянуть екстрадицію Джуліана Ассанжа до США
Керівник британського МВС підписав запит США про екстрадицію Джуліана Ассанжа. За інформацією ЗМІ, слухання відбудуться сьогодні просто у в'язниці, де утримують засновника Wikileaks.
Лідер Шотландії обговорила Brexit у Брюсселі
Единбургу з Лондоном не по дорозі на вихід з ЄС. Прем'єр-міністр Шотландії гостро розкритикувала британський уряд за політичну кризу через брекзит, і сама подалася до Брюсселю на переговори
Євросоюз може ще раз відтермінувати "Брекзит"
У Євросоюзі готові ще раз відтермінувати дату "Брекзиту" незважаючи на те, хто стане новим британським прем'єром. Про це повідомляє видання Таймс із посиланням на європейського високопосадовця
Британці розповіли про порушення Росією прав людини
Британське МЗС оприлюднило доповідь про порушення Росією прав людини в Криму та на Донбасі. У ньому Лондон звертає увагу на те, що Москва продовжує протиправні дії на анексованому півострові, чинить утиски щодо кримських татар, а ще не допускає туди міжнародних спостерігачів