На крок ближче до прем'єрства. Одіозний політик, колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, посилив свої позиції в боротьбі за посаду голови британського уряду. За перебігом прем'єрських перегонів стежить Ірина Іванова.

Відрив від найближчого конкурента - колосальний. За результатами другого туру голосування, який напередодні відбувся в парламенті, Борис Джонсон випередив Джеремі Ганта, нинішнього міністра закордонних справ, на 80 голосів. У перегонах, зі значним відривом, беруть участь ще троє: міністри Майкл Ґоув, Рорі Стюарт і Саджид Джавід.

Боротьба за лідерські позиції триває. Кандидати беруть участь у теледебатах. Головна тема дискусії "брекзит". Усі претенденти згодні - вихід з Євросоюзу без угоди - не вихід для Британії. Тут навіть категоричний Борис Джонсон пом'якшив свою позицію.

"Як, зважаючи на те, що парламент не підтримує вихід без угоди, ви збираєтеся провести "брекзит"? Це те, що кожному з вас доведеться зробити", - говорить Рорі Стюарт, міністр міжнародного розвитку.

"Жоден із нас не хоче виходити з ЄС без угоди. Нам не потрібен некерований "брекзит". Однак важливо підготуватися і до такого сценарію, це було б відповідально", - говорить Борис Джонсон, претендент на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Усі кандидати сподіваються, що їм вдасться передомовитися з Євросоюзом. Але ось як міністр закордонних справ Люксембургу коротко прокоментував цей намір.

"Коли кандидати заявляють, що зможуть переукласти угоду, вони правду кажуть чи помиляються? - Вони помиляються".

Саме через неспроможність догодити усім сторонам - нинішній прем'єр-міністр Тереза Мей іде з посади. Її угода з Брюсселем тричі провалилася в парламенті. Як і пропозиція провести "брекзит" без домовленості. З такого кризового старту і починатиме свою роботу переможець нинішніх перегонів.