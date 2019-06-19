Коли почнеться війна? У Сполучених Штатах назвали умову для початку бойових дій проти Ірану. Яку саме? І наскільки ймовірно, що Вашингтон все ж зважиться на воєнну кампанію? Дмитро Анопченко відстежує ситуацію.

Відносини Сполучених Штатів з Іраном і без того напружені. Америка перекидає на Близький Схід підкріплення - близько тисячі військовослужбовців і багато техніки. Але зараз уперше прозвучало слово "війна". Як пише газета Washington Post, вона почнеться, якщо внаслідок конфлікту загине хоча б один американський військовик. За даними видання, Держсекретар Помпео сказав про це відверто - під час недавньої поїздки в Багдад, спілкуючись із керівництвом Іраку. Розраховув, що ці його слова передадуть у Тегеран.

Про цю умову не повинна була дізнатися преса - і публікація, звісно ж, наробила галасу. Тим паче, що газета повідомила й інші сенсаційні подробиці.

Стверджує, що Дональда Трампа не інформують. Мовляв, радник президента з національної безпеки Джон Болтон, а саме він опікується питаннями, пов'язаними з Іраном, ретельно контролює повідомлення, що надходять до глави держави і різко скоротив кількість зустрічей за участю президента, де цю тему обговорювали б. А ще преса натякає - мовляв, чиновника, який повинен був очолити Пентагон, - Патріка Шанахана - замінили, оскільки він не вельми бажав починати воєнні дії і спускав на гальмах усі зусилля Білого дому й Держдепу.

Чутки про можливу війну не потрібні адміністрації - тим більше, жодного рішення не ухвалено що у Білому домі, що у Держдепі порівну прихильників як жорсткого курсу, так і мирного вирішення. І держсекретареві довелося заспокоювати американців.

Виступаючи на базі ВПС у Флориді за підсумками наради з військовими - Помпео спробував угамувати пристрасті.

"Президент Трамп не хоче війни з Іраном. І ми будемо продовжувати передавати цю звістку, одночасно вживаючи заходів, необхідних для захисту американських інтересів у регіоні", - говорить Майк Помпео, держсекретар США.

Але всім цим запевненням уже не так віриш, враховуючи, що той самий Помпео відкрито назвав умову для початку бойових дій. І вся надія тільки на вибори. Маленька переможна кампанія рейтинг Дональда Трампа лише підхльоснула б, а ось затяжна війна ані країні, ані йому самому не потрібна. І президент, який зараз балотується на другий термін, це розуміє.