Поліція Києва з'ясовує причини смерті Дмитра Тимчука [ Редактировать ]
Убивство чи нещасний випадок? У столиці загинув народний депутат від "Народного Фронту" Дмитро Тимчук. Обставини цієї смерті доволі дивні. Що відомо і що кажуть слідчі? Інформацію збирав Богдан Вербицький.
Народний депутат і координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук мешкав на двадцять п'ятому поверсі в одному зі спальних районів. Зараз у будинку тривають слідчі дії. Журналістів не пускають навіть у під'їзд.
"Я не можу нічого коментувати, тому що слідчі дії проводяться без моєї участі".
Не вдалося поспілкуватися і з сусідами. Вахтер - Юлія Гордіївна - не на камеру розповідає: "швидка" й поліція приїхали близько полудня.
"Заїхала, скорая прийшла, поліція, охрана. Мені ніхто нічого не каже, хто повідомив то де і як це случалось ніхто нічого мені не каже. Нє, ніхто нічого не казав не ето самоє".
Першим про загибель депутата "Народного Фронту" повідомив його колега Антон Геращенко. На своїй сторінці у Фейсбуці зазначив, що Тимчук чистив нагородний пістолет і ненароком поранив себе в голову. Тіло чоловіка виявила дружина. Однак оперативники на місці події з висновками не квапляться.
"Я не знаю звідки він оперує тими фактами, ще раз кажу, вогнепальне поранення, але яким чином, і навмисне чи це необережне поводження вже після огляду місця події, огляду тіла, заключення попереднє судово-медичного експерта. Наразі зараз працює експерт, судово-медичний експерт, криміналісти працюють, слідчо-оперативна група проводить огляд місця події", - говорить Андрій Крищенко, керівник поліції Києва.
Поліція розглядає три версії трагедії.
"Серед попередніх версій можлива нещасний випадок, необережне поводження з вогнпальною зброєю, а також версія кримінального характеру в тому числі будуть розглядатися", - говорить Сергій Князєв, Голова Національної поліції.
Не вірять у нещасний випадок і колеги Тимчука по парламенту. Зокрема, нардеп Андрій Тетерук припускає, що то було умисне вбивство. Встановити це можуть допомогти камери відеоспостееження в коридорі загального користування. За словами сусідів, квартира Тимчука була єдиною на поверсі.
"Одна квартира, там на одном этаже одна квартира. И этаж со всех сторон закрытый. Лифт открывается и там двери стоят. То есть ты пройти не можешь. Ну и там скорее всего должны быть камеры. Потому что, если там кто-то проник посторонний, это должно быть заснято", - говорить Дмитро, сусід.
Дмитро Тимчук одним із перших висвітлював події на Донбасі. Його сторінку у "Фейсбуці" відстежували сотні тисяч українців. Однак чому військовий блогер і офіцер запасу чистив пістолет зарядженим, - поки що не зрозуміло. Тож чи був це нещасний випадок, чи умисне вбивство - ще не відомо. Кримінальне провадження відкрито за статею 115 Кримінального кодексу України "умисне вбивство".
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