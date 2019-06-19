Німцям заборонили брати плату за користування автобанами [ Редактировать ]
Німецька поразка. Суд ЄС поховав плани Німеччини запровадити дорожній збір для власників легкових автомобілів за користування автобанами. Судді визнали його дискримінаційним. Тетяна Логунова - пояснить чому.
Брати гроші за проїзд автобанами німецькі політики вирішили ще кілька років тому. І розробили хитру модель: усі водії купуватимуть віньєтку вартістю від 10 до 130 євро - залежно від терміну дії. Але власникам машин, зареєстрованих у Німеччині, ці кошти компенсуватимуть. За рахунок зниження податку на авто. Тобто платитимуть лише іноземці. Це дискримінація - заявили в Австрії і подали позов до суду ЄС. До скарги долучилися і Нідерланди.
І ось, рішення ухвалено. Австрія та Нідерланди виграли справу. Судді дійшли висновку, що німецька модель дорожнього збору - дискримінує за національною ознакою. А отже, суперечить законодавству ЄС.
Для німців вердикт суду став цілковитою несподіванкою. Запроваджувати дорожній збір вони збиралися в жовтні наступного року. І уряд уже уклав низку контрактів з фірмами, які мали опікуватися виготовленням та реалізацією віньєток. І запланував кілька інфраструктурних проектів, які повинні були фінансуватися за рахунок дорожнього збору.
"Це несподіване рішення. Але його потрібно поважати й приймати. Дорожній збір, у запропонованій нами формі, знімається з порядку денного", - говорить Андреас Шойєр, міністр транспорту Німеччини.
Існує ймовірність, що буде розроблено інакшу модель, яка влаштує всі країни ЄС. До цього питання політики повернуться вже після літніх канікул.
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