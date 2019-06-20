Лідери ЄС домовляються про продовження антиросійських санкцій [ Редактировать ]
Європейські лідери сьогодні мають продовжити антиросійські санкції ще на півроку. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела в Брюсселі.
Очікують, що таке рішення ухвалять на засіданні Ради ЄС. Ідеться про санкції, запроваджені проти Москви у відповідь на анексію Криму. Їх запровадили у 2014 році й відтоді постійно продовжують.
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