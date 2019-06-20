Відчайдухи перепливли Фінську затоку на джакузі [ Редактировать ]
Через Фінську затоку - на джакузі проплив винахідник з Фінляндії разом з друзями. На дерев'яний пліт вони помістили гідромасажну ванну, два двигуни і сонячні батареї. Взяли з собою приладдя для барбекю, але його загубили по дорозі. Зате встигли порибалити і позасмагати.
Мандрівка від Гельсінкі до Таллінна, завдовжки 90 кілометрів, тривала 10 годин.
"Наше судно було досить важким. 1200 літрів у джакузі! Чесно кажучи, доки ми пливли, частину води довелося вилити, тому що хвилі піднімалися, нас хитало - і вода розплескалася. А перед прибуттям ми знову наповнили нашу ванну, щоб красиво зайти в порт", - зізнається Янне Капилехто, фінський винахідник.
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