Вазу-вогнегасник винайшли в Південній Кореї. Її досить жбурнути у вогонь - і полум'я погасне.

Всередині посудини міститься карбонат калію, який блокує доступ кисню. А саму вазу виготовили з пластмаси, щоб її уламки не поранили людей. На такий винахід інженерів наштовхнула статистика - з'ясувалося, що лише в половині південнокорейських осель є вогнегасник.

"На початковій стадії займання ефективність вогнегасника така ж, як і в пожежної машини. Часто вдома в людей взагалі немає вогнегасника. Або ж вони не пам'ятають чи не знають, де він, або не мають змоги ним скористатися. Тож ми винайшли альтернативу, яка завжди під рукою", - зазначив Ван Сон-Філ, креативний директор компанії-розробника.

"Усе так просто. Будь-хто може просто жбурнути вазу у полум'я і загасити його. Я встановив такі і вдома, і в офісі, показав дружині та дітям", - вражений Пак Гі-Йон, покупець.