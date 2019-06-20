У Південній Кореї винайшли вазу-вогнегасник [ Редактировать ]
Вазу-вогнегасник винайшли в Південній Кореї. Її досить жбурнути у вогонь - і полум'я погасне.
Всередині посудини міститься карбонат калію, який блокує доступ кисню. А саму вазу виготовили з пластмаси, щоб її уламки не поранили людей. На такий винахід інженерів наштовхнула статистика - з'ясувалося, що лише в половині південнокорейських осель є вогнегасник.
"На початковій стадії займання ефективність вогнегасника така ж, як і в пожежної машини. Часто вдома в людей взагалі немає вогнегасника. Або ж вони не пам'ятають чи не знають, де він, або не мають змоги ним скористатися. Тож ми винайшли альтернативу, яка завжди під рукою", - зазначив Ван Сон-Філ, креативний директор компанії-розробника.
"Усе так просто. Будь-хто може просто жбурнути вазу у полум'я і загасити його. Я встановив такі і вдома, і в офісі, показав дружині та дітям", - вражений Пак Гі-Йон, покупець.
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