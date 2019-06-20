103-річна пенсіонерка змагається за чемпіонський титул [ Редактировать ]
Чемпіонка з бігу у 103 роки. Американка Джулія Гокінз на прізвисько "Ураган" двічі перемогла на спортивних змаганнях для пенсіонерів у забігу на 50 і 100 метрів.
Щоправда цього разу перевершити своє ж досягнення спортивній бабусі не вдалося - два роки тому вона встановила світовий рекорд для своєї вікової категорії, здолавши стометрівку менше ніж за 40 секунд.
Цікаво, що бігати колишня вчителька почала у 101 рік. І нині впевнена - попереду в неї ще багато перемог і рекордів.
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