У киевлянки дома нашли более 20 трупов [ Редактировать ]
Под Киевом 21-летняя девушка разместила в сети объявление о том, что предоставляет услуги размещения животных в своем приюте. Как оказалось позже, девушка заманивала четвероногих с целью издевательств над ними.
Оказалось, что люди отдавали ей своих кошек и собак под опеку, а девушка убивала животных.
Примечательно, что девушка отвозила всех животных к себе в дом, который находится в одном из сел Барушевского района. Кроме того, она лишала питомцев пищи и воды, отчего те попросту гибли.В месте, где проживает девушка, правоохранители нашли больше 20 трупов животных. Экспертиза показала, что все они погибли в результате алиментарной дистрофии, то есть - мучительная смерть от голода и жажды.
Сейчас же девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными, совершенное умышленно, из корыстных побуждений, что привело к гибели более двадцати животных).
Сейчас в суд подали ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей, которое находится на рассмотрении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Ранее сообщалось, что женщину затоптали коровы.
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