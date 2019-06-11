В воскресенье, 9 июня, женщина получила серьезные травмы после того, как защитила шестилетнюю внучку от стада коров. Об этом сообщает The Independent.

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Бабушка с внучкой гуляли с двумя собаками вдоль пешеходной дорожки возле деревни в Сноудонии. И в момент прогулки появилось стадо коров. Два горных байкера пришли на помощь и начали прогонять животных.

Однако, по словам спасателей, коровы атаковали во второй раз, и бабушку затоптали. "Ее сильно ранили. Бабушке помогали прохожие", - сказал представитель организации по спасению в горах Огвен Вэлли. Скорая помощь и воздушная скорая помощь прибыли на место происшествия. Группа спасателей доставила женщину к вертолету.

Фото: independent.co.uk

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