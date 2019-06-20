У Черкасах помер журналіст Вадим Комаров [ Редактировать ]
Черкаський журналіст Вадим Комаров минулої ночі помер у лікарні, куди він потрапив 4 травня після того, як його побили невідомі. Трагічну новину повідомів голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Головна версія нападу, а тепер і убивства, професійна діяльність журналіста.
Як зазначив Томіленко, Комаров був незручним для багатьох місцевих політиків, ставив питання про корупцію в Черкасах, порушував резонансні теми. Журналіст помер, не приходячи до тями, від часу нападу він перебував у комі. Убивць Комарова досі не знайшли.
Напад на українського журналіста занепокоїв посольство США в Україні. Там уже заявили, що очікують ретельного та прозорого розслідування вбивства.
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