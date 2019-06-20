Почути голос народу. У Великій Британії опозиція вирішила підтримати ідею ще одного референдуму щодо "брекзиту". Що лейбористи хочуть дізнатися у підданих королеви? Дивіться далі.

Що далі в "Брекзит", то більше дров. Поки керівні консерватори вирішують, хто очолить уряд і візьме розлучення з ЄС під контроль, опозиціонери-лейбористи міркують над власною стратегією виходу королівства з Євросоюзу. За даними Sky News, напередодні тіньовий уряд на чолі з Джеремі Корбіном обговорював політику партії.

Стратегія така: поважати результати першого референдуму потрібно. "Брекзит" - так "Брекзит". Однак тепер громадянам необхідно запропонувати кілька варіантів виходу з ЄС. Нехай народ вирішує, який із них доцільніший.

При цьому пункти в бюлетені повинні враховувати інтереси як прихильників "Брекзиту", так і противників. Тільки такий варіант, на думку опозиції, може пройти через парламент. Вихід без угоди - палата громад уже блокувала. Як і угоду, запропоновану урядом Терези Мей. Що поставило крапку в її кар'єрі прем'єр-міністра. Сьогодні консерватори визначаються з двома фінальними кандидатурами.

До обіду в палаті громад відбувся черговий тур голосування. Депутати лишили за бортом перегонів міністра внутрішніх справ Саджида Джавіда. З величезним відривом тримає першість колишній очільник МЗС Борис Джонсон.

Компанію Джонсону може скласти або його наступник у міністерстві Джеремі Гант, або міністр довкілля Майкл Ґоув.

"Сьогодні великий день. Відчуття приблизно такі, як уранці перед весіллям. нехай переможе найкращий - і це буду я", - говорить Джеремі Гант, претендент на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

"Я почуваюся впевнено. У мене прекрасна підтримка серед колег у парламенті", - говорить Майкл Ґоув, претендент на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

За даними опитування, яке проводила Консервативна партія, хто б не став конкурентом Джонсона у фіналі, колишній мер Лондона все одно переможе супротивника, набравши 70 відсотків голосів однопартійців.