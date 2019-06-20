Загибель журналіста у Черкасах: колеги назвали причину вбивства [ Редактировать ]
Сьогодні вночі, не виходячи з коми помер черкаський журналіст Вадим Комаров. про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко. Біля меморіальної дошки на честь загиблих - він нагадав, що за останні кілька років список убитих налічує більше вісімдесяти медійників.
Комарова жорстоко побили четвертого травня. Нападників досі не знайшли. Проте колеги і родичі Вадима стверджують мотив міг бути лише один. Він заважав місцевим посадовцям - висвітлював корупційні схеми.
"Ми надвичайно стурбовані умовами роботи журналістів, особливо, розслідувачів. Ми говоримо про те, щоб в Україні бути журналістом необхідно мати таку якість - мужність. Цього року ми планували і ми оголошуємо вже певний конкурс на це меморіальне місце. Відповідно тут, буде оновлено список. В цьому списку буде прізвище і Вячеслава Веремія, якого забили тітушки під час Євромайдану. Буде і прізвище Павла Шеремета, якого по-звірячому було вбито в центрі Києва. І останнім прізвищем журналіста вбитого в Європі стане прізвище Вадима Комарова", - говорить Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України.
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У Черкасах помер журналіст Вадим Комаров
Черкаський журналіст Вадим Комаров минулої ночі помер у лікарні, куди він потрапив 4 травня після того, як його побили невідомі. Трагічну новину повідомів голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Головна версія нападу, а тепер і убивства, професійна діяльність журналіста