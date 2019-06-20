Жахлива трагедія на Черкащині. Пасажирський потяг збив насмерть шестирічного хлопчика. Чому дитина опинилася у небезпечому місці без нагляду дорослих? З'ясував Станіслав Кухарчук.

Ледь стримуючи сльози пані Тетяна ставить у класі фотографію свого учня. Вона остання бачила Богдана Клименка живим, коли відпускала його самого зі шкільного табору додому. Каже, так робила не раз, адже мама зустрічала сина по дорозі.

"Дзвонила мама мені і сказала відпустити, так, тому я і відпустила я подзвонила мамі, що він виходить і мама каже добре - я іду йому на зустріч", - говорить Тетяна Скічко, вчителька молодших класів Косарської школи.

Додому Богдан їздив на велосипеді провулком, а там вже з мамою переходив через залізничні колії. Та напередодні, не дочекавшись мами, хлопчик сам вирішив перейти переїзд.

Ця трагедія сталась ось на цьому місці - тут дорослому пройти важко, не те що дитині, а ще й з велосипедом. Маленькому Богданчикові треба було подолати дві колії, але він не встиг

На швидкості понад сто кілометрів пасажирський потяг буквально зніс малого.

Батько й досі не може повірити в те, що сталось. Чоловік винуватить в усьому залізничників. Каже, це не перший випадок на цій ділянці.

"Йшов, велосипедом перечипився - і в мене дитини немає. Мені 46 років, ну от, будь-ласка зробіть щоб там облаштували нормальний пішохідний перехід", - говорить Віктор Клименко, батько загиблого хлопчика.

У залізничників своя правда. Там показують, у радіусі 500 метрів від місця загибелі дитини два регульовані переходи на вокзалі і на переїзді. Проте місцеві ними не часто користуються.

"І хто там должен ото там ходить щоб тудою люди не ходили. Голові сільської ради було сказано, всім сповістили - перед тим як запустили швидкісний рух: по путях ходити у невизначених місцях заборонено".

Навіть за наявності відеокамер жителі Косарів нехтують правилами безпеки. Ніби й нічого не сталось, люди й далі водять через колії худобу та власних дітей. Сільський голова в розпачі, як вплинути на свідомість жителів - не знає.

"Що тут зробить? Натягти якусь сітку щоб не змогли проходить? Будуть проходить поруч, вулиця там, вони сюди перейдуть. Людська свідомість повинна буть", - говорить Ліна Душейко, сільський голова села Косарі.

Тим часом за фактом загибелі Богдана Клименка поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки руху". Проте правоохоронці не відкидають, що після перевірки статтю можуть перекваліфікувати на "службове недбальство", адже вчителька не мала права відпускати дитину додому без супроводу батьків.