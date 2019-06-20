Євросоюз продовжив "кримські" санкції проти Росії [ Редактировать ]
Рада Євросоюзу ще на рік продовжила економічні санкції проти Росії, запроваджені через анексію Криму. Українське питання було на порядку денному європейського саміту, який розпочався у Брюсселі сьогодні. Подробиці - в Олени Абрамович.
Безпека в Азовському морі, ситуація на Донбасі, результати розслідування щодо збитого пасажирського літака МН17. Ці питання в порядку денному Саміту Євросоюзу. Проте перед початком засідання лідери ЄС коментують їх вкрай лаконічно.
"Санкції проти Росії наразі чинні, і немає жодних сигналів, щоб їх можна було скасувати, через ситуацію в Україні", - говорить Кріш'яніс Каріньш, прем'єр-міністр Латвії.
"У нас така ж позиція, як і в усіх європейських країн", - говорить Антті Рінне, прем'єр-міністр Фінляндії.
"Перепрошую, в мене зустріч", - говорить Андрей Бабіш прем'єр-міністр Чехії.
Більше бентежить і відволікає європейських лідерів від інших справ - тема вибору кандидата на пост очільника Єврокомісії. Вони вже збиралися в Брюсселі відразу після європейських виборів, щоб закрити це питання, утім безуспішно. Шанси дійти згоди на цьому саміті - так само невеликі.
"Думаю, що доповідь, з якою сьогодні звернеться президент Євроради Дональд Туск, чітко покаже, що є чимало труднощів. Ми говоритимемо про це відверто. І може статися так, що сьогодні в нас не буде рішення", - говорить Ангела Меркель, федеральний канцлер Німеччини.
Ще одна нагальна тема, щодо якої в західних журналістів багато запитань до лідерів ЄС - зменшення викидів вуглецю в атмосферу. Напередодні саміту еко-активісти влаштували акцію-нагадування біля Європейської ради, що час спливає і потрібно терміново рятувати планету.
Та попри таку заклопотаність, санкції проти Росії через анексію Криму Рада ЄС - продовжила. За результатами засідання, як ідеться в повідомленні Ради, лідери мають також закликати Москву звільнити українських моряків та висловити глибоке занепокоєння тим, що Росія видає паспорти жителям Донбасу.
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