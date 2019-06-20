Один з найвідоміших істориків світу професор Тімоті Снайдер сьогодні в Україні. Він виступив перед учасниками форуму стипендіальних програм "Завтра.ua" і "Всесвітніх студій", які організував Фонд Віктора Пінчука. Всі подробиці розкаже Наталя Шумакова.

Форум "Завтра.ua" зібрав студентів з усієї України. Сотня щасливчиків, отримали річні стипендії. Серед них і Владислав. Хлопець родом з Макіївки Донецької області. Каже - конкурс складався з декількох етапів. Потрібно було подати резюме, написати мотиваційний лист. І найскладніше - виконати наукову роботу.

"Етапів було три. Перше - це підготовка до написання самої роботи, оцінка експерта до мого проекту. І третє - це вже очний етап, де треба було проявити власні лідерські якості. Це дало змогу зайняти друге місце", - говорить Владислав Сасін.

Дев'ятеро переможців незабаром поїдуть навчатися за кордон. Вони виграли гранти в провідних світових університетах. Кошти надає Фонд Віктора Пінчука. Але за однієї умови - після закінчення навчання молоді люди повернуться працювати в Україні. Привітав учасників форуму і прем'єр Володимир Гройсман.

"Я радий що маю можливість зустрітися з прекрасними молодими ініціативними людьми, які розуміють свою місію. Хочуть бути активними, хочуть бути успішними. Насправлі на цьому шляху ви маєте широкі перспективи. Дуже важливо, щоб ми усвідомили свою роль. Насправді від нас з вами залежить - від кожнього тут присутнього залежить те, яким буде Сьогодні.ua і Завтра.ua", - говорить Володимир Гройсман.

Талановиту молодь нагородять не тільки грошима. Хлопці й дівчата зможуть реалізувати власні проекти в Україні. Раїса допомагає дітям з аутизмом та їхнім батькам. Проектом займається вже рік. А найближчим часом дівчина планує відкрити онлайн-школу.

"Я работаю педагогом и по роду своей деятельности, я сталкивалась с детьми которые страдают этой проблемой, поэтому накопился определенный опыт и знания как с этим работать. родители применяют то, что я им даю. И я вижу положительную динамику", - говорить Раїса Романова, стипендіатка програми.

З першими вагомими перемогами студентів привітав відомий історик, інтелектуал Тімоті Снайдер. Заради зустрічі з українською молоддю - він спеціально прибув до Києва.

"Для початку я хочу сказати - вітання вам, вітання - це ваш день, ви вже багато чого досягли. Я приїхав до вас з місця, де також цінують талановиту молодь - Інституту науки у Відні. Ви молоді - і за вами майбутнє. Я вірю що у вас є ідеї, яких немає в мене чи українських політиків. Саме молоді люди з креативними ідеями - сформують нову дійсність, дійсність 21 сторіччя", - заявив Тімоті Снайдер, історик.