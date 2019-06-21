Всегда мечтали почувствовать себя волшебником или ведьмой? Теперь фанаты Гарри Поттера получат мобильную игру по аналогии с популярной Pokemon Gо. Об этом пишет издание "Лайфхакер."

Компания Niantic выпустила мобильную игру с дополненной реальностью Harry Potter: Wizards Unite. Это аналог Pokemon Go, но во вселенной "Гарри Поттера". В нем вам предстоит исследовать реальный мир в роли волшебников и ведьм.

Пока скачать игру могут только пользователи из Великобритании и США. Однако вскоре должен состояться мировой и запуск. Самые нетерпеливые могут прямо сейчас скачать apk-файл для установки игры на Android или же сменить Apple ID на iOS.

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Harry Potter: Wizards Unite переносит в мир магии, магических артефактов и фантастических существ. Как и в Pokemon Go, все основано на геолокации и привязке персонажа к реальному местоположению игрока.

По сюжету на волшебников обрушилась беда, из-за которой артефакты, существа, люди и даже воспоминания из мира магов стали появляться в мире маглов. Игрокам предстоит искать эти объекты и возвращать их на свои места, чтобы тайна существования магии осталась незыблемой.

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