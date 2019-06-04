Apple отправили iPhone 5s "на свалку" [ Редактировать ]
Ряд устаревших смартфонов, включая iPhone 5s, перестанет получать обновления системы, говорится на сайте компании Apple.
В новой версии системы появится темная тема, при включении которой все стандартные программы будут окрашены в черный цвет.
Также разработчики увеличили скорость запуска приложений в два раза, а место, занимаемое обновлениями системы и сторонних приложений, сократили на 50-60%. Face ID будет работать на 30% быстрее.
Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s и более старые устройства перестанут получать обновления.
iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором. Последняя версия системы, доступна на iPhone 5s на данный момент – iOS 12.2.
Раньше сообщалось о том, что ребенок заблокировал планшет отца почти на полвека, а также Apple представила виртуальную кредитную карту.
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