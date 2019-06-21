Шотландські вчені навчили тюленів імінувати людську мову [ Редактировать ]
Імітувати людську мову і наспівувати мелодії навчили тюленів шотландські вчені. Кажуть, голосовий апарат цих тварин схожий на людський. Тому результати досліджень можна буде використати у вивченні мовленнєвих розладів у людей.
Науковці з університету Сент-Ендрюса працювали з трьома піддослідними. Спершу навчили їх повторювати типові "тюленячі" звуки, потім - голосні з людської мови. Одна з "учасниць" експерименту навіть завчила мелодію дитячої пісні.
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