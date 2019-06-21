У Польщі з'явилася перша жінка-пастушка з відповідним сертифікатом. Має власну отару овець і сироварню. Традиційно такою справою займаються чоловіки.

Чи вдається долати гендерні стереотипи дивіться далі.

Тут, у високогір'ї польських Татр ферма Яніни Джепки. Сусіди нарекли жінку "пастухом у спідниці". А сама вона запевняє - худобу зазвичай порає в штанях. Визнає: працювати на такій "чоловічій роботі" не просто. Прокидатися треба о 4 ранку, й аж до пізнього вечора на ногах.

"Найгірше - це погода. Доглядати за вівцями - завдання не з легких. Коли вирує шторм, дощить чи сніжить, а таке трапляється навіть у травні, то, буває, руки опускаються. Але потім визирає сонце і все вже не так погано", _-говорить Яніна Джепка, пастушка.

На фермі є ще коні та корови за ними доглядає чоловік Яніни. Вівці особисто її сфера відповідальності. Допомагають донька та два сини.

"Навіть уночі немає спочинку. Щойно починають гавкати собаки треба вставати, вмикати світло і йти перевіряти, чи все гаразд. Чи не прийшли раптом вовки у нас тут водиться чимало вовків і ведмедів", - говорить Данута Павліковська, донька Яніни.

Яніна - перша й поки що єдина в Польщі жінка-пастушка, яка отримала офіційний сертифікат. Для цього пройшла курси й склала фахові іспити. На випробуванні перевіряли вміння стригти тварин, випасати отару і головне - готувати копчений овечий сир. Польською - оштьєпок. Його виробляють за єдиними в усьому Євросоюзі правилами. Лише вручну. І тільки з квітня до березня, коли худоба харчується свіжою травою. Коптять на соснових чи ялинових дровах. За повір'ям, робити все це мають чоловіки, інакше сир може вийти несмачним. Яніна ж руйнує стереотипи.

"Якщо тобі подобається твоя робота - вона не здаватиметься складною. Коли живеш заради улюбленої справи та ще й отримуєш за це гроші - то просто йдеш і працюєш", - говорить Яніна Джепка, пастушка.

Про пастушку знають не лише сусіди. Завдяки польським ЗМІ, Яніна вже відома на всю країну. Тож до неї часто заїздять туристи. Гостей господиня завжди частує фірмовим сиром.