Євросоюз ще на пів року продовжив секторальні санкції проти Росії. Обмеження на доступ до іноземного капіталу для банків, торгівлю озброєнням та товарами подвійного призначення, а також доступ до технологій нафто-видобування діятимуть до 31 січня 20 року.

У ЄС підкреслили, що зняття цих санкцій можливе лише у випадку повного виконання Мінських домовленостей з боку Москви. Напередодні ж, нагадаю, Рада ЄС ще на рік продовжила антиросійські санкції за анексію Криму.