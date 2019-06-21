Євросоюз продовжив секторальні санкції проти Росії [ Редактировать ]
Євросоюз ще на пів року продовжив секторальні санкції проти Росії. Обмеження на доступ до іноземного капіталу для банків, торгівлю озброєнням та товарами подвійного призначення, а також доступ до технологій нафто-видобування діятимуть до 31 січня 20 року.
У ЄС підкреслили, що зняття цих санкцій можливе лише у випадку повного виконання Мінських домовленостей з боку Москви. Напередодні ж, нагадаю, Рада ЄС ще на рік продовжила антиросійські санкції за анексію Криму.
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