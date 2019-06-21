Українські жінки-військові воюють на фронті пліч-о-пліч із чоловіками і за законом мають рівні права в армії. Проте психологічну реабілітацію повинні проходити окремо від чоловіків кажуть медики. Наразі ж для ветеранів існують лише змішані групи. Чому це потрібно змінити далі в сюжеті Магди Кривовяз.

"Близько 10 тисяч жінок мають статус учасників бойових дій".

Юлія одна з них. Для неї все почалося у дві тисячі чотирнадцятому. Тоді, під час анексії Криму та початку російської агресії на сході, її чоловік пішов на фронт добровольцем.

"11 серпня в селі Степанівка під час обстрілів російських градів з території Росії він загинув. Я не розуміла як жити далі, що мені робити далі, але я зрозуміла, якщо я не буду працювати і продовжувати боротися це не закінчить ніколи і загине не лише мій чоловік, а дуже багато дітей України втратять своїх батьків", - говорить Юлія Кірілова, ветеранка.

Тож дві тисячі п'ятнадцятого Юлія теж пішла добровольцем на фронт. Була на найгарячіших ділянках Світлодарська дуга, Попасна, Троїцьке. 29 червня 9 липня пам'ятає майже кожен бій і кожного загиблого. Після такого - повертатися додому було важко.

"Це наслідки того що ти пережив побачив того страху, того що в тебе на руках помирали люди це залишає свій відбиток і починається головні болі розлади сну, депресія розвивається. Я зрозуміла, або я звертаюся за допомогою або вже просто все", - говорить Юлія Кіріллова, ветеранка.

Впоратися із цим Юлії допомогли психологи та психотерапевти. Тепер уже вона разом з однодумцями допомагає іншим. Вони намагаються запровадити в Україні окремі групи для реабілітації жінок-ветеранів. Наразі існують лише змішані.

"Група завжди працюють по правилам і для того щоб правила спрацювали має бути довіра до кожного члена групи. І якщо жінка мала якийсь дотик до насильства. це можливо не був акт насильства проти неї це можуть бути наміри все одно вона наврядчи розповість про такий момент. Трюк нашої жіночої психіки - на війні жінка може набрати будучи емпатійною більше ніж може винести, потім тому необхідно створювати гендерночутливі групи і реабілітацію", - говорить Юлія Соболта, клінічний психолог.

Наразі спеціальні групи реабілітації на стадії розробки. На зустрічі з міністром у справах ветеранів були зроблені перші кроки у цьому напрямку. Головне на сьогодні дослідити світовий досвід та впровадити його в Україні, щоб жінки-ветерани могли отримати справді дієву допомогу.