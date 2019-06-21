Країни Балтії розпочинають процес від'єднання від електромереж Росії. Прем'єри Латвії, Литви, Естонії, Польщі та представники Єврокомісії затвердили календар робіт із синхронізації електромереж із системами ЄС. Повністю завершИтися цей процес має до 2025 року.

Цим проектом балтійські країни сподіваються знизити енергетичну залежність від Росії. Нині електромережі Латвії, Литви, Естонії, Росії та Білорусі діють у синхронному режимі у так званому кільці пострадянської електро-енергетичної системи з пунктом керування у Москві.