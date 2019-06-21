На Донбасі бійці між обстрілами займаються на спортмайданчику [ Редактировать ]
Попередньої доби на Сході четверо поранених українських військових. Противник відкривав вогонь 18 разів. Найманці гатили з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли фіксували поблизу Павлополя, Мар'їнки, Луганського, Майорська та Новозванівки.
Наші захисники відповідали вогнем. За даними розвідки, двох бойовиків знищено. З передової - репортаж Генадія Вівденка.
Короткий проміжок між обстрілами. Для бійців це хвилини психологічного та фізичного розвантаження. Вони спорудили тут спортмайданчик. Звичайне відро з додатковим вантажем та металева конструкція.
"З поста прихожу чаю попить. Потім штангу. І пішов спать. І сон вобще класний".
Громадянин Ізраїлю, в батальйоні позивний "Єврей". Народився в Украіні. Деякий час пожив в Росії. Вже третій рік в ЗМУ. Зараз облаштовує нові позиції під Горлівкою.
Військовий з позивним "єврей" бажає тепер отримати громадянство Украіни. Для нього це питання принципове.
"Дедушка - украинский фронт. Он защищал, освобождал Украину от национал-социалистов, а я от рашистов", - говорить "Єврей", боєць батальону "Айдар".
Під час риття траншеї згадує найважливіші для себе рядки із українського гімну.
"Станем браття в бою від Сяна до Дону в ріднім краї панувати не дамо ні кому. Чорне море усміхнеться, дід Дніпро ридає. І внашій Україні воленька співає, а коли перемога - тогда розлітійся пісня щиро".
"По ночам использует артилерию гаубици д30. Миномети 120", -0 говорить позивний "Хук", боєць батальону "Айдар".
"Наша задача устранить живую силу противника, если что-то происходит на наших позициях на нашем направлении".
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