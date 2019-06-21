Няні, яка била свою підопічну дівчинку, дали три роки в’язниці. За катування дитини няня відсидить три роки у в’язниці



У залі суду Світлану Савченко взяли під варту.

Ця моторошна історія сталася в Харкові на весні 2018-го. 14-річна Лєра, хвора на ДЦП, лишалася вдома із нянею.

Спершу вони потоваришували. Та через рік мама дівчинки Лариса Сандеві стала помічати синці та садна на дитині.

Фото: няня у суді

Одного разу дівчинка зустріла маму із вибитим зубом. Лєра не розмовляє, тож сама не могла нічого розповісти рідним. Дитина стала стривожена й не хотіла лишатися із нянею. Мама дівчинки встановила в кімнаті приховану відеокамеру. Відзняте її шокувало. Няня била Лєру по обличчю, кидала з дивана на підлогу. Мама дівчинки звернулася до поліції. Судово-медична експертиза зафіксувала на тілі дитини побої.

Сьогодні Дзержинський районний суд міста Харкова визнав 48-річну няню винною в катуванні дитини з інвалідністю (ч. 1 ст. 127 КК України). Вирок суду - 3 роки позбавлення волі. До набрання вироком чинності засудженій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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