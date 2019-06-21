Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах [ Редактировать ]
В пятницу, 21 июня, Печерский районный суд Киева разрешил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Суд вынес справедливое решение по моей возможности участвовать в парламентских выборах! Еще на шаг ближе к победе!", - добавил он комментарий к видео.
Ранее мы писали о том, как проходило возвращение Саакашвили в Украину.
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