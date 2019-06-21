Жена известного футболиста раскрыла секрет идеального отдыха [ Редактировать ]
Жена известного украинского футболиста Артема Кравца Анна регулярно демонстрирует поклонникам свое идеальное тело. Однако, в отличии от других знаменитых жен, она не только делится моментами из жизни, но и дает ценные советы подписчиками. Так, на этот раз Анна раскрыла секрет идеального семейного отдыха.
"Самое важное - быть ему лучшим другом, с которым можно поговорить на любые темы, и предпочтительней на его темы . Вопросы относительно смены цвета волос, прически, покупки нового платья, про подружек и т.д. ему вообще не интересно. Не пилить НИКОГДА, ни при каких обстоятельствах и что бы он не натворил. Промолчать и подумать головой, как избежать конфликта и разрешить непонятную ситуацию самой. Хвалить его, лелеять, поддерживать, быть нежной, заботливой, милой и немного плохой девочкой , говорить комплименты, обнимать и целовать - и кроме вас ему точно никто не будет нужен", - написала жена футболиста.
Ранее сообщалось, что украинский футболист признан лучшим голкипером чемпионата мира U-20.
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