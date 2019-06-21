Лидер "Динамо" стал самым дорогим футболистом чемпионата Украины [ Редактировать ]
Лидер "Динамо" Виктор Цыганков стал самым дорогим игроком украинской Премьер-лиги. Портал Transfermarkt опубликовал стоимость украинских футболистов. На первом месте оказался полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Его стоимость возросла на 7 миллионов и становит сейчас 20 млн евро.
Самые дорогие футболисты украинской Премьер-лиги:
Виктор Цыганков ("Динамо") - 20 млн евро;
Исмаили ("Шахтер") - 19 млн евро;
Тете ("Шахтер") - 15 млн евро;
Тайсон ("Шахтер") - 12 млн евро;
Марлос ("Шахтер") - 11 млн евро;
Тарас Степаненко ("Шахтер") - 10 млн евро;
Беньямин Вербич ("Динамо") - 6 млн евро;
Виталий Миколенко ("Динамо") - 6 млн евро;
Виктор Коваленко ("Шахтер") - 6 млн евро;
Маркос Антонио ("Шахтер") - 6 млн евро.
Ранее сообщалось, что Дарио Срна стал тренером "Шахтера".
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