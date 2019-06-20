Дарио Срна стал тренером "Шахтера" [ Редактировать ]
Дарио Срна, бывший капитан "Шахтера" вернулся в команду. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Хорват присоединится к тренерскому штабу нового наставника команды португальца Луиша Каштру.
Накануне защитник попрощался с итальянским "Кальяри", за который провел 28 матчей во всех турнирах в сезоне 2018/19.
Срна провел в "Шахтере" 15 лет карьеры - с 2003 по 2018 годы. За "горняков" он сыграл 536 матчей, забил 49 мячей и выиграл с клубом 26 трофеев.
Презентация Луиша Каштру в качестве нового тренера "Шахтера" состоится 21 июня в 15:00. Именно тогда "горняки" вновь презентуют и Срну.
Ранее сообщалось, что 15 июня сборная Украины одержала уверенную победу (3:1) над командой Южной Кореи в финале чемпионата мира U-20. Также недавно известный английский футбольный клуб "Эвертон" согласовал с каталонским футбольным клубом "Барселоной" трансфер полузащитника Андре Гомеша.
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