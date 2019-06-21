В "Опозиційній платформі за життя" заявляють про численні піар-атаки на політичні силу в Одесі та області. Раніше в деяких кандидатів від партії з'явилися "двійники-однофамільці". Нині ж невідомі встановили в місті борди з провокативними заявами.

У партії наголошують - з політсилою ця антиреклама ніяк не пов'язана.

"Це абсолютно така брудна кампанія, мерзотна кампанія, щодо розміщення 31 номера нашого списку пана Ківи на бордах, з неіснуючими написами. Ми не маємо жодного відношення до бордів. Я, як народний депутат, направив відповідне звернення до Національної поліції і до міської ради. Можу сказати одне - це дії міської влади, яка начебто увійшла в іншу політичну сили, яка боїться нашої політичної сили і бачить рейтинги по місту Одеса "Опозиційної платформи - За життя" і намагається зганьбити учасників нашого списку і кандидатів в народні депутати", - наголосив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".