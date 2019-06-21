Країни Балтії від'єднуються від російських електромереж [ Редактировать ]
Країни Балтії розпочинають від'єднання від електромереж Росії. Прем'єри Латвії, Литви, Естонії, Польщі та представники Єврокомісії затвердили календар робіт із синхронізації із системами ЄС. Повністю завершитися процес має до 2025 року. Проект має на меті знизити енергетичну залежність трьох країн від Росії.
Зараз електромережі Латвії, Литви, Естонії, Росії та Білорусі поки що діють у синхронному режимі у так званому кільці пострадянської електроенергетичної системи з пунктом керування у Москві.
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