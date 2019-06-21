Володимир Зеленський цього тижня здійснив, так би мовити, подвійний європейський візит - до Парижа й Берліна. Головна мета - реанімація Нормандського формату для відновлення переговорів щодо війни на Донбасі.

Загалом, враження від візиту стримані. Великих політичних помилок не було, але не було і значного політичного успіху. Єдине, що зрозуміло - кроків до швидкого закінчення війни на Донбасі поки що не буде.

Захід не хоче посилювати санкції проти Росії аж так, щоб дотиснути Москву до примирення. Ну а президент України вкотре зауважив, що прямих переговорів із представниками так званих ДНР і ЛНР - чого відверто вимагають у Москві, - не буде. Залишається - Мінський формат. А також сподівання, що перемови ще й у Нормандському форматі допоможуть підштовхнути до конкретних рішень "Мінськ".

Але ось такий зміст візиту президента - політичний - майже не привернув уваги в Україні. Усі обговорювали інше - висловлення Володимира Зеленського... не так про українських жінок, як про сприйняття їх туристами із Заходу:

Володимир Зеленський, президент України.

"Ви знаєте, завжди було уявлення у світі, що Україна це перш за все сільське господарство, це шахти, це металурги, для туристів вони завжди казали, що дуже красиво, дуже смачно, і дуже вродливі люди, особливо жінки, так це все є і воно залишається нашим брендом", -

Почувши ці слова, багато хто в Україні подумав, що президент мав на увазі не просто жіночу красу. А вульгарний образ доступної жіночої краси, що так захоплює певний тип іноземних туристів.

На жаль, наша держава насправді стала одним із центрів секс-туризму. І необережне висловлювання президента спровокувало хвилю критики й обурення. Може, Зеленський і не мав на увазі нічого такого, але однаково - треба бути уважнішим зі словами. Бо саме цей скандал перекрив усі інші новини про візит президента до країн Євросоюзу.