Вільям Тейлор став новим тимчасовим повіреним в Україні [ Редактировать ]
В Україні - новий представник Сполучених Штатів. Тимчасовим повіреним став Вільям Тейлор - дипломат, добре відомий у нашій країні.
Він уже працював у Києві - був послом США за часів президента Ющенка. Тепер повернувся.
Скільки пропрацює у новому статусі - наразі невідомо. Але вже можна сказати, що Тейлор не витрачатиме часу на ознайомлення зі справами - він завжди підтримував контакт з українцями.
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