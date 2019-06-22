Название "зубная паста" говорит само за себя, и тут сразу понятно, как ее применять. Но находчивые хозяйки говорят, что зубную пасту можно использовать не только для гигиены полости рта. Мы знаем 6 способов необычного использования зубной пасты.

Сразу отметим, что во всех вариантах использования нужно использовать пасту без абразивных частиц.

Чистка утюга

Многие знают, что с течением времени на поверхности утюга образуется налет и различные пятна. Они могут портить нам одежду и поэтому от них нужно избавляться. Сделать это можно как раз при помощи зубной пасты. Намажьте поверхность утюга пастой и оставьте на несколько часов. Спустя это время удалите пятна при помощи влажной тряпочки.

Чистка фар

Аналогичным образом можно помыть стеклянные фары автомобиля. Нанесите пасту, подождите немного и протрите фары влажной тряпочкой. После протирания тщательно вымойте фары обычной водой.

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Удаление пятен с ковра

Процесс очистки прост: нанесите зубную пасту на пятно, подождите несколько минут и смойте пасту с ковра. Лучше всего сделать это при помощи моющего пылесоса. Однако можно удалить пасту и вручную.



Будьте предельно аккуратны, т.к. зубная паста может нанести вред материалу вашего ковра. Рекомендуем выдерживать короткие промежутки времени.

Полировка украшений

Смешайте немного зубной пасты с водой и протрите полученным раствором ювелирные украшения. Причем очищаются данным способом даже бриллианты, если таковые имеются. После обработки раствором, вымойте украшения обычной водой и протрите сухой тряпкой.

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Удаление неприятного запаха с рук

Рыба, лук, чеснок - эти продукты оставляют после себя неприятный запах на руках. Причем далеко не каждое мыло способно избавить вас от этих запахов. Избавиться от него можно при помощи пасты. Намажьте зубную пасту на руки и тщательно вымойте под теплой водой.

Удаление царапин с экрана телефона

Для этого вам потребуется ватный тампон или мягкая тряпочка. Нанесите немного пасты на ватный тампон и круговыми движениями протрите экран. Не нажимайте сильно на экран, т.к. это может привести к его поломке. Остатки пасты удалите другой влажной мягкой тряпочкой.

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