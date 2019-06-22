В связи с массовым закрытием школ и необеспечением образовательной субвенцией территориальных громад Житомирской области, народный депутат от Оппозиционной платформы - за жизнь Юрий Павленко направил депутатский запрос в высшие органы власти, в частности премьер-министру Владимиру Гройсману, вице-премьер-министру Геннадию Зубко и министру образования и науки Лилии Гриневич.

"Работников сферы образования Житомирщины беспокоит угрожающая тенденция к массовому закрытию школ, возникшая в результате применения с 2018 года формулы расчета образовательной субвенции для выплаты заработной платы педагогическим работникам. Таким образом, уже в этом году 19 объединенных территориальных громад области не обеспечены достаточным объемом средств образовательной субвенции, что может привести к ликвидации учреждений общего среднего образования в этих громадах или понижению их ступени", — прокомментировал свой запрос Юрий Павленко.

Речь идет о Краснопольской, Радомышльской, Курненской, Новоборовской, Олиевской, Швайковской, Вчорайшенской, Овручской, Любарской, Хорошевской, Барашевской, Пищевской, Пулинской, Белокоровицкой, Соколовской, Барановской, Семеновской, Миропольской, Лугинской объединенных территориальных громадах Житомирской области. Общая недостаточность образовательной субвенции ОТГ Житомирской области на 2019 год составляет 46 млн грн.

В запросе народного депутата в высшие органы исполнительной власти подчеркивается, что органы местного самоуправления создают и содержат сеть учебных заведений и их филиалы (часть 1 статьи 13 Закона Украины "Об образовании"). Это позволяет обеспечить территориальную доступность полного общего среднего образования каждому ребенку. Законодательство также предусматривает, что каждый человек имеет право получать начальное и базовое среднее образование в учебном заведении, наиболее доступном и близком к месту его проживания.

"Мы понимаем ситуацию с уменьшением количества учащихся в отдельных населенных пунктах. В то же время организация деятельности опорных учебных заведений должна решаться в комплексе с вопросами ремонта дорог, безопасного подвоза учащихся, создания современного образовательного пространства и т.п. Новосозданные объединены территориальные громады не в состоянии самостоятельно решить все эти задачи, тем более с учетом критической недостаточности образовательной субвенции. Обращаюсь к правительственным чиновникам, чтобы они объяснили — возможны ли развитие громад и реальная децентрализация при таком обеспечении ОТГ образовательной субвенцией?" — резюмировал Юрий Павленко.