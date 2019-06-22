Нынешняя власть не делает ничего конкретного для восстановления мира в Украине - Бойко [ Редактировать ]
Сегодняшний антивоенный призыв Зеленского остается только словами. Люди ждут от него реальных действий, именно поэтому за него проголосовали 70 процентов украинцев, а не 25, как за Порошенко.
В день скорби и чествования памяти жертв второй мировой войны в Украине мы заявляем: война - это огромная трагедия для страны, для каждой семьи, для украинского народа. В годы Великой Отечественной Украина понесла тяжелейшие потери. За освобождение Украины от фашизма на фронтах сражалось более 7 миллионов украинцев и более полутора миллионов не вернулись с войны домой. Украина потеряла каждого пятого жителя. Героизм нашего народа и огромные потери, понесенные в борьбе с национал-социализмом, заслуживают того, чтобы о них помнили новые поколения украинцев.
Поэтому главная цель нашей партии - восстановить мир на Донбассе сегодня должна стать общей для всех ответственных политиков.
Но для прекращения войны недостаточно красивых заявлений и фраз. Люди ждут от президента Зеленского конкретных действий.
Нужна политическая воля для начала прямых переговоров в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск - Москва. Необходимы конкретная работа над законами, предусмотренными Минскими соглашениями. Нужна дорожная карта к миру.
Мы прекрасно понимаем, что украинскому народу мир нужен уже сейчас. И мы постоянно работаем над этим. У "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть План урегулирования ситуации на юго-востоке страны. Этот мирный план –реальный механизм для восстановления мира.
Но сегодня мы уже с сожалением констатируем, что нынешняя власть ничем не отличается от режима Порошенко и не делает ничего конкретного для восстановления мира в Украине.
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