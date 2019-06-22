Меркель жестко отреагировала на конфликт США и Ирана [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала решить конфликт между США и Ираном мирным путем. Об этом сообщает DW.
Меркель отметила, что конфликт, который разгорелся между США и Ираном, должен быть решен в политический способ. Также немецкий канцлер заверила, что готова помогать в решении данного кризиса.
"Я говорю, что для этого нужно не просто лелеять надежду, а нужно проводить максимально серьезную работу. По моему мнению, должно быть политическое решение", - заявила Меркель.
Кроме того, Меркель добавила, что во время саммита G20 на следующей неделе будет поднят вопрос урегулирования кризиса в отношениях Вашингтона и Тегерана.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что в случае войны, Иран столкнется с "невиданными прежде разрешениями".
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